Швейцария присоединилось к санкциям ЕС против ЧВК "Вагнера"
Правительство Швейцарии официально присоединилось к санкциям Европейского союза, включив в свой список ограничений ЧВК "Вагнера", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.
Помимо этого Швейцария ввела санкции против российского информационного агентства РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. Информагентство принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.
Кроме того, правительство Швейцарии ввели запрет на рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, не наложив ограничения на их вещание.
"Оба канала играют важную роль в систематической международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Федеральный совет страны заявил, что более эффективно противопоставлять неправдивые и вредные заявления фактам, а не запрещать их полностью.
"Поэтому, хотя эти два СМИ не будут заблокированы в Швейцарии, будет введен запрет на их рекламу", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 апреля Канада ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором.
Кроме того, 13 апреля Европейский союз ввел санкции против ЧВК "Вагнера".