Швейцария присоединилось к санкциям ЕС против ЧВК "Вагнера"

Правительство Швейцарии официально присоединилось к санкциям Европейского союза, включив в свой список ограничений ЧВК "Вагнера", пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

Помимо этого Швейцария ввела санкции против российского информационного агентства РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. Информагентство принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Кроме того, правительство Швейцарии ввели запрет на рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, не наложив ограничения на их вещание.

"Оба канала играют важную роль в систематической международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Федеральный совет страны заявил, что более эффективно противопоставлять неправдивые и вредные заявления фактам, а не запрещать их полностью.

"Поэтому, хотя эти два СМИ не будут заблокированы в Швейцарии, будет введен запрет на их рекламу" , - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля Канада ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором.

Кроме того, 13 апреля Европейский союз ввел санкции против ЧВК "Вагнера".