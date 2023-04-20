Встреча "Рамштайн" - Зеленский сказал, чего Украина ожидает от партнеров

Украина в период подготовки к контрнаступлению ожидает, что на завтрашней встрече контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" будут рассматриваться вопросы необходимого для ВСУ оружия. Речь идет о дальнобойном, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Важный Рамштайн. Вы знаете к чему Украина готовится и по поводу подготовки соответствующих шагов есть месседжи нашей команды, которая будет представлена на этом заседании. Некоторые вещи надо немного "пушить", чтобы соответствующее оружие, которое усилит нашу армию на поле боя, пришло быстрее, чем оно даже запланировано" , - заявил Зеленский.

Глава государства акцентировал - стоит обсудить оружие, которое Украина так долго ожидает.

"В частности, это тренинг между миссиями наших пилотов, соответствующее дальнобойное оружие, очень конкретное, с очень конкретными партнерами, с очень конкретным количеством о котором были договоренности" , - отметил Зеленский.

Встреча "Рамштайн-11"

Напомним, как ранее анонсировалось следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн", которое уже станет 11-м по счету, запланировано на 21 апреля.