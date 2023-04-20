Министерство финансов: Госдолг Украины за год увеличился в полтора раза

Государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на $13,4 млрд — до 78,5% ВВП на конец 2022 года, сообщает Новое время.

По итогам 2021 года он составлял 48,9%. Об этом сообщает Министерство финансов в Twitter.

"В 2022 году полномасштабное российское вторжение привело к падению номинального ВВП Украины до $161 млрд и увеличению отношения (прямого) государственного долга Украины к ВВП до 71,6% с 43,3% в 2021 году" , — отметили в министерстве.

Рост госдолга произошел за счет увеличения на 50,4% долга, полученного на льготных условиях, — с $29,1 млрд в 2021 году до $43,9 млрд в 2022 году.

Как сообщалось, Программа расширенного финансирования EFF МВФ в базовом сценарии предполагает, что по итогам 2022 года госдолг мог составить 81,7% ВВП, в 2023 году достичь 98,3% ВВП, а в 2024 — пикового уровня в 105% ВВП, после чего начнет постепенно снижаться.