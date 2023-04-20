SpaceX впервые запустила корабль Starship, но полет был недолгим

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship, которая должна в будущем доставить людей на Марс, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-службf SpaceX.

Ракета стартовала с площадки в Техасе в рамках тестового запуска.

Онлайн-трансляция запуска

После начала запуска стало известно о том, что часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя.

Момент запуска ракеты

Уже через минуту ракета начала вращаться в результате чего сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship все же взорвалась над Мексиканским заливом.

Перед запуском Маск отметил, что для успешного запуска ракеты может понадобиться несколько попыток.

SpaceX, со своей стороны, обещает изучить проблемы, которые возникли во время во время запуска и продолжить работу над Starship.

Напомним, что в апреле Федеральное управление гражданской авиации США удовлетворило запрос компании SpaceX на летные испытания ракеты Starship.

Первый тестовый полет должен был состояться еще в понедельник 17 апреля, однако компания перенесла его из-за проблем с клапаном давления.