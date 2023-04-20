Кулеба разочарован торможением решения ЕС о покупке боеприпасов для Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что запуск решения ЕС о совместной закупке боеприпасов для Украины до сих пор тормозится из-за споров стран-членов, сообщает Европейская правда.
Короткий комментарий он опубликовал в своем Twitter.
Кулеба отметил, что эта ситуация – проверка на единство Евросоюза в важных решениях, а Украина платит за все задержки человеческими жизнями.
"Неспособность ЕС воплотить в жизнь собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины озадачивает. Это тест на то, имеет ли ЕС стратегическую автономию в принятии новых важных решений по безопасности. А для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", – отметил министр иностранных дел.
Напомним, хотя Евросоюз уже одобрил общую схему закупки и выделил на это 2 млрд евро, страны-члены продолжают спорить о некоторых деталях – в частности, насколько следует ограничить эти контракты производителями из ЕС и включать ли в программу компании из США и Великобритании.
Издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщало, что Франция и Польша устроили спор в среду, когда послы стран ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.