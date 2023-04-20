Spravdi: Путин из-за опасений ареста отменяет свои заграничные визиты

Российский диктатор Владимир Путин отменяет свои зарубежные визиты из-за опасений быть арестованным, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (Spravdi).

В последнее время Путин должен был посетить несколько стран – Южно-Африканскую Республику и Турцию. Однако его визиты были отменены.

При этом власти ЮАР ранее заявляли, что признают юрисдикцию Международного уголовного суда и понимают, что обязаны арестовать президента РФ. А вот в Турции Римский устав не принимали.

"Раньше в МИД РФ в один голос уверяли, что "решение МКС ничтожно и никак не повлияет на работу Путина, поскольку этот суд не является полноценным органом". Заверили, что даже не будут реагировать на ордер юридически" , - говорится в сообщении.

Однако 18 апреля российская Дума приняла закон, согласно которому в России будут сажать на 5 лет за помощь МКС в задержании Путина. Кроме этого, данным законом Путину предоставили "дополнительные полномочия" по защите от МКС.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. При этом ордер на их арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.