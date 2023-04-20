Утечка данных Пентагона: Китай отказался давать оружие "вагнеровцам"

У российской частной военной компании "Вагнера" не удалось убедить Китай поставлять ей оружие, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют попавшие в сеть секретные документы Министерства обороны США со ссылкой на Financial Times.

Согласно одному из опубликованных документов Пентагона, представители ЧВК "Вагнера", контролируемого близким соратником президента РФ Владимира Путина Евгением Пригожиным, "искали боеприпасы и оборудование" в Китае "в начале 2023 года".

Но по состоянию на начало января Китай "не прислал (ЧВК "Вагнера" – "ДС") ни одного вооружения, даже для испытаний, и не имел никаких контактов с (ЧВК "Вагнера" – "ДС") по поставкам оружия, говорится в том. же документе.

Как пишет FT, обращение "вагнеровцев" к Китаю указывает на то, что они, по крайней мере, частично были уверены в открытости Пекина к предоставлению России оружия.

В "ливнях" Пентагона также упоминаются успешные примеры приобретения ППК "Вагнера" оружия у других союзников Москвы – Беларуси и Сирии.

Согласно одному из документов, к началу января Беларусь "уже поставила 50% обещанного оружия" и предложила послать "вагнеровцам" 300 тысяч снарядов для гранатометов ВОГ-17. Боевики также приобрели у Сирии шесть гранатометов СПГ-9 и 180 гранат в неустановленное время.

А в Турции ЧВК "Вагнера" пыталась договориться о закупке беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубических артиллерийских установок, но получила отказ.

Напомним, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о заявлениях участников частной военной компании "Вагнера", которые в интервью признались в убийствах гражданского населения на Донбассе, в том числе детей, по приказам командования.