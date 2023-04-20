Украина присоединилась к Механизму гражданской защиты ЕС
Украина официально присоединилась к Механизму гражданской защиты Европейского Союза, став его 36-й участницей, сообщает Европейская правда.
Об этом стало известно из заявлений профильного еврокомиссара Янеза Ленарчича и посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.
Посол ЕС рассказал, что меморандум о присоединении Украины к механизму подписали со стороны ЕС Янез Ленарчич, со стороны Украины – министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Поздравляю Украину с присоединением к Механизму гражданской защиты ЕС! Теперь это команда из 36 стран, работающих над общей целью – помогать людям в беде, где бы они ни были. Потому что мы сильнее вместе", – отметил еврокомиссар.
"Через механизм в Украину с 2022 года поступили тысячи тонн гуманитарной помощи, теперь Украина также имеет место за этим столом", – прокомментировал Матти Маасикас.
Механизм гражданской защиты Европейского Союза называют крупнейшей в мире системой скоординированного оказания международной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. В нее входят страны Евросоюза и 9 близких партнеров ЕС (Норвегия, Исландия, Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина).
"Дорожную карту" для присоединения к Механизму Украина получила в октябре 2022 года.