Генштаб: Российские войска пытаются наступать на пяти направлениях

На 421 день широкомасштабной войны российские войска ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, украинские защитники отбили более 40 атак, из них 22 – в районе Бахмута, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга 20 апреля

"В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения...

Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях – отражено более 40 атак противника. Ожесточенные бои ведутся за город Бахмут".

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 1 удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В течение суток захватчики осуществили обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам россиян подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отбили 22 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска РФ вели наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имели. Осуществили обстрелы населенных пунктов Керамик, Степное, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно вел наступательные действий в районах Пречистовки и Угледара. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ продолжает вести оборонительные действия.

В то же время, в течение суток совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ивановка, Веселое Херсонской области и город Херсон.