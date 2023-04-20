Эстония анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, который включает артиллерийские боеприпасы калибром 155 мм, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ERR.

Кроме того, Эстония передаст Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Снаряды являются вкладом Эстонии в собственную инициативу ЕС по совместной отправке в Украину одного миллиона снарядов.

"Завтра на "Рамштайне" я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине" , — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Напомним, Соединенные Штаты 19 апреля объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи на 325 миллионов долларов.