В МИД Молдовы заверили, что уже выходят из договоров в рамках СНГ

В министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы заверили, что уже начали процесс денонсации некоторых договоров в рамках Содружества независимых государств (СНГ), сообщает Европейская правда.

Как сообщает Newsmaker, об этом в ведомстве заявили в ответ на заявления генерального секретаря СНГ.

В министерстве сообщили, что вместе с другими ведомствами проанализировали соглашения в рамках СНГ и что участие Молдовы в части из них нецелесообразно.

"В итоге власти начали процесс денонсации этих соглашений" , – отметили в министерстве, добавив также, что приоритет Молдовы – вступление в Евросоюз.

Комментарий появился в ответ на слова генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева о том, что Молдова якобы еще не делала практических шагов для выхода из СНГ и не денонсировала никаких соглашений.

В конце февраля глава МИД Нику Попеску объявил, что Молдова начинает выход из нескольких десятков договоров в рамках СНГ.