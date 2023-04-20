Сенаторы-республиканцы призвали Байдена прекратить помощь Украине

Группа сенаторов-республиканцев подготовили совместное письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призывают прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор, сообщает Европейская правда.

Среди 19 сенаторов, подписавших письмо – скандально известная трампистка и сторонница теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин, а также Рэнд Пол, который тормозил выделение помощи Украине.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля" , – пишут авторы письма.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.

Среди прочего, они раскритиковали решение передать Украине HIMARS, потому что его восприняли как серьезную провокацию, и критикуют потенциальные решения о предоставлении Украине новых видов вооружения большей дальности.

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну" , – заявляют сенаторы.

Они считают, что терпение Москвы в "ведении марионеточной войны с НАТО", якобы может урваться в любой момент, а само решение Путина напасть на Украину должно быть четким доказательством, что он готов применять силу.

Подписанты также аргументируют, что США тратят слишком большие средства в интересах Украины, власть которой "исторически погрязла в коррупции" тогда, когда в Штатах достаточно собственных внутренних проблем. В дополнение, аргументируют сенаторы, такая масштабная помощь вредит боеготовности американской армии.

Они также считают, что решение Вашингтона поддерживать Украину способствует сближению России и Китая, а это дополнительная угроза.

"Есть приемлемые способы, как США могут поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия в поддержку бесконечной войны – это не один из таких вариантов. В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрять к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами" , – завершают подписанты.

Как сообщалось ранее, группа сенаторов от Демократической и Республиканской партии США просит у Пентагона информацию о том, что нужно, чтобы предоставить Украине истребители F-16.