Байден обсудил с президентом Еврокомиссии экономическую поддержку Украины
В четверг, 20 апреля президент США Джо Байден провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обсудили поддержку Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает страница Белого дома.
"Лидеры обсудили недавнюю поездку президента фон дер Ляйен в Пекин и их общую приверженность поддержке основанного на правилах международного порядка, прав человека и добросовестной торговли", - говорится в сообщении.
Президент Байден и президент фон дер Ляйен также подтвердили обязательство США и ЕС обеспечить Украине необходимую экономическую помощь и помощь в области безопасности.
"Также лидеры решили продолжать тесное сотрудничество, чтобы возложить на Кремль издержки за российскую агрессию", - добавили в Белом доме.
Напомним, что США вчера, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложила выделить дополнительно 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.