ISW: Почему РФ не планирует убирать КПП с оккупированными территориями

Контрольно-пропускные пункты между РФ и оккупированными территориями на востоке Украины существенно замедляют поставки на фронт российских боеприпасов, однако Кремль из соображений безопасности не планирует отказываться от них, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В институте отметили, что ранее российские "военкоры" жаловались, что КПП значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкой области.

Аналитики ISW отметили, что Путин, вероятно, пытается исправить задержки на пунктах пропуска путем увеличения рабочего персонала, что должно ускорить проверки, однако не планирует избавляться от них.

Отмечается, что ранее РФ усилила меры безопасности и проверки возле Керченского моста.

"Кремль также может использовать эти пункты пропуска для предотвращения массового перемещения мужчин из оккупированной Украины, которые избегают принудительной мобилизации, для предотвращения побега российских мобилизованных в Россию и поддержки российских фильтрационных мероприятий" , – отмечается в отчете института.