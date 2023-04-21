Количество мегапикселей в камере смартфона: важно ли это

По слухам смартфон Samsung Galaxy S23 FE будет оснащен батареей на 4500 мА·ч и чипом Exynos 2200. Устройство получит обновленную камеру на базе 50-мегапиксельного сенсора. Этот маркетинговый ход оказывает воздействие на покупателей. Кажется, что чем больше мегапикселей в камере, тем лучше. Рассмотрим, стоит ли ориентироваться на параметр, который так активно продвигают многие производители.

Что такое мегапиксели

1 Мп равен миллиону точек, формирующих изображение. В этих единицах измеряется не только размер снимка, но и разрешение экрана. У пикселя форма квадрата, который отображается как точка. Виной тому маленькие размеры. При увеличении любого изображения будет заметна зернистость, которая формируется из пикселей. Чем больше точек, тем выше плотность, что приводит к уменьшению зернистости и повышению характеристик фото.

Современные мобильные устройства часто снабжают сенсором на 10–18 Мп. Пользователю такого разрешения достаточно для создания отличных селфи.

Важны параметры

Многие производители не акцентируют внимание на еще одном критерии — размере пикселя. Именно этот параметр играет важную роль. Если пикселей много, но они маленькие, качество картинки будет посредственным. При малом количестве крупных точек уровень фотографий более профессиональный.

Благодаря достаточной величине пиксель может поглощать больше фотонов в процессе экспозиции. Количество шумов значительно уменьшается. Если телефоны обладают одинаковым количеством мегапикселей, решающим фактором будет размер точек.

Градация в зависимости от сенсора:

1,55-1,40 μm — создает четкость и цветопередачу независимо от освещения.

1,40-1,22 μm — при недостаточном освещении выдает немного шума. Практичное решение для снимков в дневное и раннее вечернее время суток.

Менее 1,12 μm — для получения качественного фото необходим ясный дневной свет.

Учитывайте этот момент при поиске смартфона и определении характеристик датчика.