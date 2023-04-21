Разведка Британии: Влияние погоды на контрнаступление ВСУ преувеличено

Британская разведка считает, что хотя состояние почв весной действительно затрудняет ведение боевых действий, российская пропаганда преувеличивает влияние этого фактора на ожидаемое контрнаступление Украины.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании от 21 апреля, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что на территории Украины сейчас преимущественно влажная почва, и грязь, скорее всего, усложняет военные операции для обеих сторон.

"Впрочем, российские онлайн-ресурсы, скорее всего, преувеличивают общее влияние грязи на способности украинских сил в рамках своей информационной операции, направленной на повышение морального духа россиян и деморализацию тех, кто поддерживает Украину, перед ее ожидаемым контрнаступлением" , – отмечают в обзоре.

Разведка отмечает, что в ближайшие недели состояние почв с точки зрения ведения боевых действий улучшится, и большей проблемой, наверное, будет минная опасность, которую сторонам придется учитывать во время всех маневров вне дорог.