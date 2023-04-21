Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе в июле, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.﻿ Об этом он сказал, прибыв на встречу в формате "Рамштайн" в Германии 21 апреля, сообщает Украинская правда.

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе" , – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также прокомментировал замечание журналистов о том, что Украина выдвинула условием участия президента Зеленского в саммите конкретные шаги по ее членству.

"Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины – в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество (в войне. – Ред.). Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным" , – добавил генсек.

Зеленский накануне на совместном брифинге со Столтенбергом поблагодарил за приглашение посетить Вильнюс, но сказал, что важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение.

Зеленский заявил, что Киев ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе принятия пакета гарантий безопасности для Украины на пути к членству в Альянсе.