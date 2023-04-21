Орбан отреагировал на заявление Столтенберга о членстве Украины в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лаконично выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.
В своем Twitter Орбан распространил публикацию Politico, где цитируют слова Йенса Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".
Венгерский премьер прокомментировал это заявление эмоциональным "Что?!".
Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием на авиабазе "Рамштайн" заявил, что все страны-члены НАТО согласились с тем, что Украина станет членом Альянса. Однако сейчас необходимо обеспечить победу украинцев.
"Все страны НАТО согласились, что Украина будет членом НАТО, но сейчас фокус на том, чтобы обеспечить победу Украины. Без суверенной и независимой Украины нет смысла обсуждать ее членство в НАТО", - сказал Столтенберг, комментируя вопрос предоставления Украине дорожной карты для вступления в НАТО.