Орбан отреагировал на заявление Столтенберга о членстве Украины в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лаконично выразил возмущение заявлением генерального секретаря НАТО во время визита в Киев о том, что Украина в будущем должна стать членом Альянса.

В своем Twitter Орбан распространил публикацию Politico, где цитируют слова Йенса Столтенберга на брифинге в Киеве: "Законное место Украины – в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Венгерский премьер прокомментировал это заявление эмоциональным "Что?!".

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием на авиабазе "Рамштайн" заявил, что все страны-члены НАТО согласились с тем, что Украина станет членом Альянса. Однако сейчас необходимо обеспечить победу украинцев.﻿