Встреча группы "Рамштайн" началась: о чём будут говорить
На встрече Контактной группы по обороне Украины 21 апреля союзники будут говорить не только о ближайших потребностях, но и о стратегии на весь 2023 год. Об этом перед началом встречи рассказал в своем Twitter министр обороны Алексей Резников.
Министр напомнил, что в этот день исполняется годовщина со дня основания формата "Рамштайн".
"В повестке дня – анализ того, что уже сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил и распределение программ поддержки между всеми силами обороны Украины. Мы чувствуем поддержку партнеров и продолжим работать на победу", – отметил Резников.
Ранее сообщалось, что на встрече западных союзников в формате "Рамштайн" на этой неделе Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.