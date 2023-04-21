Встреча группы "Рамштайн" началась: о чём будут говорить

На встрече Контактной группы по обороне Украины 21 апреля союзники будут говорить не только о ближайших потребностях, но и о стратегии на весь 2023 год. Об этом перед началом встречи рассказал в своем Twitter министр обороны Алексей Резников.

Министр напомнил, что в этот день исполняется годовщина со дня основания формата "Рамштайн".

#Ramstein begins. Today, we mark the one-year anniversary of this format. On the agenda are an analysis of what’s been done, our strategy for 2023, current needs of the Armed Forces, and the distribution of assistance programs to all divisions of Ukraine's Defense Forces. We feel… pic.twitter.com/EPkoieG7Dy — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

"В повестке дня – анализ того, что уже сделано, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных сил и распределение программ поддержки между всеми силами обороны Украины. Мы чувствуем поддержку партнеров и продолжим работать на победу" , – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что на встрече западных союзников в формате "Рамштайн" на этой неделе Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.