Воины ВСУ начнут учения на танках Abrams в ближайшие недели, - AP

Учения украинских бойцов на американских танках Abrams начнутся уже в ближайшие недели. Такое решение было принято на сегодняшней встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".﻿ Об этом, со ссылкой на Associated Press, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как пишет издание, ссылаясь на официальных лиц, 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая.

"Украинские военные приступят к учениям через пару недель. Эти тренировки займут около 10 недель" , - цитирует АР заявление источника.

Указано, что учения будут проходить не на тех танках, которые США передадут Украине, тем временем в Штатах уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки украинцам на передовую.

"Эта идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и могут выполнять боевые задания. Цистерны этих машин переоснащаются под нужды Украины" , - объясняет источник изданию.

По словам чиновников, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку - одни научатся управлять танками, а другие - ремонтировать и обслуживать их.

"После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба, как вести бой и маневрировать с танками" , - добавляют чиновники на условиях анонимности.

Как сообщалось ранее, США планируют передать Украине танки Abrams до конца этого года.

Отметим, что Соединенные Штаты предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Как объясняли в Пентагоне, это ускорит поставки танков.