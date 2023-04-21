Глава Минобороны Германии считает допустимыми операции ВСУ на территории РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что операции Вооруженных сил Украины на территории России вполне допустимы, сообщает Европейская правда.

По его словам, ситуация, при которой военные страны, на которую напали, во время боевых действий проникают на территорию противника, например, чтобы отрезать ему пути снабжения – абсолютно нормальна.

"До тех пор, пока атакам не подвергаются города, гражданские лица, гражданские объекты, с этим придется вынужденно смириться. Неохотно, но так должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения" , – отметил немецкий министр.

Ранее Писториус заявлял, что развязанная Россией война является препятствием для обсуждения вступления Украины в НАТО. Министр отметил, что НАТО должен "тщательно" взвешивать любой шаг к включению Украины в Альянс.