Зеленский провел Ставку: обсудили планы РФ и распределение оружия

Gрезидент Владимир Зеленский провел﻿ очередное заседание Ставки главнокомандующего.

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага в ближайший период" , - заявил президент.

Также уделили внимание разработке еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям. Отдельное внимание - вновь созданным бригадам.

Кроме того, на Ставке обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.