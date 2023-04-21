Зеленский провел Ставку: обсудили планы РФ и распределение оружия
Gрезидент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего.
"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага в ближайший период", - заявил президент.
Также уделили внимание разработке еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям. Отдельное внимание - вновь созданным бригадам.
Кроме того, на Ставке обсуждали вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.