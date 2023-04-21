Буданова заочно арестовали в РФ за "терроризм"

Российский суд заочно арестовал руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по обвинению в "терроризм" и "незаконное использование оружия", сообщает Украинская правда.

Российское издание "Новое время" сообщает, что решение вынес Лефортовский суд Москвы.

ФСБ обвиняет Буданова в организации террористического сообщества, незаконном обороте оружия и терроризме (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Российское государственное агентство ТАСС уточняет, что Буданова заочно арестовали по делу о "теракте на Керченском мосту". Следственный комитет РФ будет инициировать его объявление в международный розыск.