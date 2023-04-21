Канада объявила о новом пакете помощи Украине на около $29 млн

Власти Канады объявили о предоставлении Украине нового кета помощи почти на 39 миллионов канадских долларов (более 28,8 млн долл. США), сообщает Деловая столица.

Об этом глава Министерства обороны Канады Анита Ананд сообщила на 11-м заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политик заявила, что помощь от Канады Украине включает выделение средств на 3,3 млн литров топлива, модульные плавучие мосты, медицинские аптечки, 40 снайперских винтовок 50-го калибра, боеприпасы, запчасти и аксессуары от компании Prairie Gun Works, базирующейся в Виннипеге. А также новое радиооборудование к танку Leopard 2.

По словам Ананд, все восемь боевых танков Leopard 2, переданных Канадой Украине, были доставлены в Польшу, и что Канада направила трех инструкторов для обучения украинских танкистов.

Министр также подтвердила недавнее заявление Канады о передаче ВСУ более 21 000 единиц стрелкового оружия, в том числе штурмовые винтовки, пулеметы и более 2,4 миллиона патронов к стрелковому оружию.

"Канада тесно сотрудничает с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине всестороннюю военную помощь, в которой она нуждается, как можно быстрее" , — заявили в Минобороны Канады.

Напомним, сегодня проходит одиннадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн".

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, во время встречи будут обсуждаться укрепления противовоздушной обороны Украины, вопросы ремонта западной техники и, вероятно, самолетов.