Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов иронично отреагировал на свой "заочный арест" в России и пообещал работать еще лучше над отпором оккупантам, сообщает Украинская правда.

"Вы знаете, сколько времени уже работаю и как-то неудобно было, что по мне никаких решений там не было. Мне приятно. Это хороший показатель нашей работы, обязуюсь работать еще лучше".

Что предшествовало:

21 апреля стало известно, что российский суд заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова по делу о "теракте" на Керченском мосту. Сообщалось, что россияне планируют объявить его в международный розыск.