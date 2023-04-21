Зеленский провел встречу с президентом ЕБРР: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в Киеве, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины и реализацию важных проектов во время полномасштабной войны.

В частности, Зеленский отметил приоритетность инвестиций ЕБРР именно в частный сектор и проекты развития Украины.

Глава государства также призвал ЕБРР обратить внимание на жилищный сегмент и стимулирование жилищного строительства в Украине, в частности, в контексте реализации государственной ипотечной программы.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости ускорения реализации всех проектов банка в нашей стране: "Скорость сегодня, в условиях войны и неотложного восстановления, является критически важным элементом".

Напомним, ЕБРР планирует инвестировать в Украину минимум 1,7 млрд евро в 2023 году.

К тому же ЕБРР выделил 372 млн евро для срочного ремонта энергетической инфраструктуры Украины.