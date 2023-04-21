Резников о результатах "Рамштайна": сейчас говорим о ПВО, но самолеты тоже будут

На данный момент главной потребностью Украины являются системы противовоздушной обороны. Боевые самолеты будут следующим этапом переговоров о военной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников после заседания "Рамштайн".

"Конечно, сегодня мы подтвердили нашу потребность в западных самолетах как части ПВО. И я уверен, что у нас будут современные, поколения 4++ боевые самолеты. Но прямо сейчас мы говорим о главных потребностях – наземной ПВО. Конечно, мы обсуждаем боевые самолеты как следующий этап, но нужно будет время для обучения пилотов, инженеров и т.д. Но это будет сделано" , - заявил он.

Резников подчеркнул, что на данный момент еще не принято решение о том, какой именно западный самолет станет основой будущих украинских Военно-воздушных сил.

Министр добавил, что в Украину сейчас реальнее поставить системы, которые базируются на земле.

"Реальнее сейчас поставить системы, которые базируются на земле, они есть у всех партнеров, и это может усилить способность нашей ПВО. Самолеты требуют более долгого обучения, более сложного обслуживания, восстановления и применения. Но это не значит, что мы их не получим" , - добавил Резников.

Напомним, сегодня в Германии прошла очередная встреча в формате "Рамштайн".

Согласно данным Associated Press, США планируют уже в ближайшие недели начать обучение украинских бойцов на танках Abrams.