Зеленский подписал закон о получении гражданства Украины
Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект №7606 о новых правилах получения гражданства Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины.
21 апреля Зеленский подписал закон.
Согласно закону, для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции.