Пять стран ЕС просят запретить импорт еще больше продуктов из Украины

Министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в пятницу направили свои предложения Европейской комиссии по решению проблемы импорта украинской аграрной продукции из Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет агентство PAP, которое ознакомилось с содержанием письма.

Пять государств ЕС отмечают, что предложение Еврокомиссии о мерах для разблокирования украинского импорта "не должно ограничиваться только пшеницей, кукурузой, семенами рапса и подсолнечника".

"Мы предлагаем расширить сферу применения также на подсолнечное масло, муку, мед, сахар, мягкие фрукты, яйца, мясо, молоко и молочные продукты" , – говорится в письме к Европейской комиссии.

Кроме того, Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия просят продлить действие этих мер после окончания режима отмены пошлин на товары из Украины, который состоится в июне 2023 года.

"Отмена этих мер может рассматриваться только после восстановления рыночного равновесия в приграничных или прилегающих государствах-членах" , – подчеркивается в письме.

Отдельно пять государств Евросоюза просят как можно быстрее подготовить очередной пакет поддержки для пострадавших фермеров, а также ввести механизм автоматической поддержки в аналогичных ситуациях в будущем.

Напомним, в среду Европейская комиссия предложила Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии 100 миллионов евро поддержки для снятия ими запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.