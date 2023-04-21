Кабмин упростил механизм направления военных на лечение за границу

Кабинет министров Украины упростил механизм направления военнослужащих на лечение за границу. Теперь проведение консилиума военно-медицинского учреждения не требуется, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Теперь медучреждение, в котором лечится военнослужащий, сможет самостоятельно формировать заключение о необходимости направления на лечение за границу. Это учреждение будет направлять пакет документов в соответствующий государственный орган, входящий в сектор безопасности и обороны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что это нововведение поможет военным максимально быстро и без лишних бюрократических процедур получить необходимое лечение или реабилитацию за границей.

А вот министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что это решение позволит упростить процедуру направления военных на лечение в клиники Европы.

"Украинские бойцы ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, защищая нашу с вами жизнь и свободу. Наша общая задача — обеспечить все условия для оказания им всей медицинской помощи" , — сказал Ляшко.

Раньше для лечения военнослужащего за границей был необходим консилиум, который создавали приказом руководителя военно-медицинского учреждения. В его состав должны были входить не менее пяти врачей.

По меньшей мере двое из них должны быть работниками медучреждений, которые оказывают специализированную медицинскую помощь и не принадлежат к сфере управления государственных органов, входящих в состав сектора безопасности и обороны.