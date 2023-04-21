Зеленский запретил присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет сайт Верховной рады.

"Присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности глорифицирующих, увековечивающих, пропагандирующих или содержащих символику российской имперской политики названий государства, а также государства-террориста (государства-агрессора) или его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, населенные пункты, даты, события запрещается" , - говорится в документе.

Кроме того, в законе отмечается, что российское господство на украинских землях сопровождалось системными мероприятиями, направленными на ассимиляцию украинского народа, запрет и искоренение украинского языка и культуры, разрушение его традиций, духовной культуры и этнической самобытности, а также систематическими массовыми репрессиями, следствием которых стало уничтожение миллионов человек.

Напомним, в январе Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона №8371, который делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

По данным опроса КМИС, 78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП). В частности, среди них 54% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена в Украине.