Португалия объявила о передаче Украине 5 бронеавтомобилей
По итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" министр национальной обороны Португалии Елена Каррейрас сообщила, что ее страна передаст Украине 5 бронеавтомобилей, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило министерство национальной обороны Португалии в Twitter.
Португалия отправит в Украину пять бронированных спасательных и медицинских машин – три типа M113 и две типа M577, говорится в сообщении.
Что этому предшествовало:
- 21 апреля участники встречи в формате "Рамштайн" подписали протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания и обслуживания основных боевых танков Leopard 2, поставленных ранее в Украину.
- На заседании Контактной группы Чехия выразила готовность модернизировать еще несколько десятков танков Т-72 в рамках партнерского проекта с США и Нидерландами, чтобы усилить военную поддержку Киева.
- Министр обороны Латвии Инара Мурниеце объявила на "Рамштайн" о решении передать Киеву все имеющиеся у латвийской стороны переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.