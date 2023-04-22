В Подмосковье мощный пожар, горит цех по утилизации отходов

В Люберцах (Московская область) сегодня утром разразился масштабный пожар. Там загорелся цех по утилизации пластика и резины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

"В Люберцах пожарные локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним зданиям нет" , - говорится в сообщении.

Как видно из кадров, огромный столб дыма виден почти со всего города. Площадь пожара охватила 1500 квадратных километров.

К тушению россияне привлекли 11 машин и 38 пожарных.

Напомним, 19 апреля в российском Дзержинске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

Также ранее в Подмосковье загорелся местный рынок.