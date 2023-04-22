МИД: Испания доставит в Украину танки Leopard 2 в ближайшие дни
Испания намерена поставить танки Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни. Речь идет о шести из десяти обещанных машин, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса, которого цитирует Tagesschau.
"Испания намерена передать Украине шесть из десяти обещанных танков Leopard 2 в ближайшие дни. После этого будет второй пакет с еще четырьмя танками", - сказал Альбарес.
По его словам, Испания будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно.
"Это включает гуманитарную помощь, прием беженцев и поставку оборонительного оружия", - уточнил Альбарес.
При этом испанские СМИ отмечают, что за последние недели 55 украинских военных прошли в Испании подготовку на основных боевых танках Leopard 2A4.