Оккупанты сообщают о работе системы противовоздушной обороны в Крыму
Оккупанты заявили, что в Крыму сработала система противовоздушной обороны, жертв нет, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.
"Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом, жертв и разрушений нет".
Аксенов призывает россиян "соблюдать спокойствие".
Напомним:
Утром в субботу 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.