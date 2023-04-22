Оккупанты сообщают о работе системы противовоздушной обороны в Крыму

Оккупанты заявили, что в Крыму сработала система противовоздушной обороны, жертв нет, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

"Системы противовоздушной обороны отработали в небе над Крымом, жертв и разрушений нет".

Аксенов призывает россиян "соблюдать спокойствие".

Напомним:

Утром в субботу 22 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрыве в оккупированном россиянами городе.