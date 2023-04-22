В Силах обороны спрогнозировали дату потенциальной ракетной атаки России

РФ может осуществить массированную ракетную атаку 9 мая, или раньше, сообщает Деловая столица.

РФ может осуществить массированную ракетную атаку 9 мая, спрогнозировала пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Вряд ли у противника хватит сил, средств и времени на подготовку нескольких таких ударов, но на один, наверное, насобирают. По всей вероятности, такой удар враг может посвятить как раз своим сакральным датам, как он любит это делать с определенным символизмом, т.е. в районе 9 мая" , — заявила Гуменюк.

Она отметила, что, учитывая коварство врага, можно рассчитывать, что атака произойдет и раньше.