NYT: Тейшейра начал сливать данные Пентагона через два дня после вторжения РФ в Украину

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных документов Пентагона, начал размещать разведывательные данные в феврале 2022 года, сразу после вторжения в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, пользователь, чей профиль совпадает с профилем Тейшейры, начал публиковать данные о военных действиях России в ранее неизвестной чат-группе Discord, популярной среди геймеров социальной сети. Чат-группа насчитывала около 600 участников.

Дело против 21-летнего Тейшейры, арестованного 13 апреля, связано с утечкой секретных документов в другую группу Discord, насчитывающую около 50 участников, под названием Thug Shaker Central. Там он начал размещать конфиденциальную информацию в октябре 2022 года. Его работа в качестве специалиста по информационным технологиям на базе ВВС в Массачусетсе дала ему допуск к секретам.

Недавно обнаруженная информация, размещенная в более крупной чат-группе, включала подробности о жертвах среди россиян и украинцев, деятельности московских разведывательных служб и обновленную информацию о помощи, оказываемой Украине. Пользователь утверждал, что размещает информацию Агентства национальной безопасности, Центрального разведывательного управления и других спецслужб.

The New York Times узнала о большом чате от пользователя Discord. Чат был публично указан на канале YouTube и к нему можно было легко получить доступ за считанные секунды.

Цепочка цифровых доказательств, собранных The New York Times, связывает сообщения, содержащие конфиденциальную информацию, с Тейшейрой. Посты были сделаны под именем пользователя, которое The New York Times ранее связывала с Airman Teixeira. Человек, сливший информацию, сказал, что работал в разведывательном подразделении ВВС США.

Детали в видео и фотографиях, которые он опубликовал, совпадают с изображениями, размещенными членами семьи в доме Тейшейры в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Участники Discord отправили пользователю поздравления с днем рождения 21 декабря, в тот же день сестра Тейшейры поздравила его с днем рождения на Facebook. И он разместил фотографию старой немецкой винтовки, за которую The New York Times нашла онлайн-квитанцию на имя Тейшейры.

Слитые данные

Сообщения, просмотренные The New York Times, представляют собой подробные письменные отчеты о самих секретных документах и указывают, из какого они разведывательного агентства. С тех пор они были удалены из группы чата.

Похоже, первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину.

"Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения" , - написал пользователь.

Очевидно, стремясь произвести впечатление на других в группе, которые подвергли сомнению его анализ, он сказал:

"У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США".

Некоторые опубликованные разведывательные данные, по-видимому, предсказывали развитие событий на поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о выводе российских войск из Киева, информацией, которую, по его словам, "нашел на сайте АНБ".

"Некоторые "большие" новости. Возможен запланированный отвод войск к западу от Киева, как и из других мест", написал он. Два дня спустя российские официальные лица объявили, что уходят от Киева.

Некоторые посты начинались с обновленной информации о количестве пострадавших. Он также сообщил о приоритетах Украины в отношении целей и деятельности российских спецслужб. Он особенно интересовался публикацией обновленной информации о том, какие страны предоставляют летальную помощь Украине.

Иногда казалось, что он отправляет сообщения с военной базы, где он находился. В одном из разговоров он сказал, что собирается войти в зону, где люди с допуском к секретным службам могут получить доступ к секретным компьютерным сетям, известную как SCIF - Sensitive Compartmented Information Facility.

Как Тейшейра получил документы, в размещении которых его обвиняют в Интернете, было ключевым вопросом для следователей. Они считают, что он использовал права администратора, связанные с его работой в области информационных технологий, для доступа к документам. В своих сообщениях Тейшейра сказал, что его работа дала ему доступ к материалам, которые другие не могли видеть.

"Работа, которую я выполняю, позволяет мне получить привилегии выше большинства разведчиков" , - написал он.

Тейшейра также утверждал, что активно прочесывал секретные компьютерные сети в поисках материалов о войне в Украине. Когда один из пользователей Discord призвал его не злоупотреблять доступом к секретным данным, Тейшейра ответил: "Слишком поздно".

В какой-то момент он предложил поделиться информацией в частном порядке с членами группы, живущими за пределами США.

"Напишите мне, и я могу рассказать вам, что у меня есть" , - написал он.

В другом случае он написал, что ему удалось получить доступ к сайту Агентства национальной безопасности США, которое занимается перехватом сообщений из компьютерных сетей, чтобы найти новости о войне.

Он также утверждал, что имеет доступ к разведданным от американских партнеров.

"Обычно я работаю с людьми из GCHQ, когда смотрю на зарубежные страны" , - сказал он в чате в сентябре 2022 года, имея в виду штаб правительственных коммуникаций, британское агентство по разведке, безопасности и кибербезопасности.

Тейшейра продолжал делиться более подробной информацией с более крупной группой чата еще месяц назад. "Я был очень счастлив, хотел и с энтузиазмом освещал это событие в прошлом году и делился со всеми вами тем, что мало кто увидит. Я решил прекратить с обновлениями", написал он 19 марта.

Напомним, 13 апреля в США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона. Им оказался 21-летний военный Джек Тейшейра, сливавший данные -в чат-группе для геймеров Thug Shaker Central.