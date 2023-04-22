Продажа валюты на межбанке: НБУ увеличил объем до 560 млн долларов

За неделю с 17 по 21 апреля Национальный банк продал из резервов более 560 млн долларов, зато в резервы ничего не выкупил, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных НБУ.

На прошлой неделе регулятор на межбанковском валютном рынке продал 560,07 млн долларов, а неделей ранее - 242,92 млн долларов. При этом НБУ за последние три недели купил только 1 млн долларов

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.

Всего с начала года НБУ продал уже 8,172 млрд долларов и приобрел - 62,3 млн долларов.

НБУ использует продажу валюты из резервов в частности для сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны. Также он продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного курса.

Напомним:

Национальный банк с 21 апреля расширил возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению.