РосСМИ: Германия приняла решение о выдворении российских дипломатов

Германия приняла решение о массовом выдворении российских дипломатов из страны. В России угрожают зеркальным ответом, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет российское издание TACC.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение" , - отметили в МИД России.

При этом отмечается, что Россия зеркально ответит на решение Германии назвав решение Берлина "враждебным". В частности, Кремль планирует "существенно ограничить максимальное количество работников немецких дипломатических представительств".

В России обвинили Германию в том, что она якобы "афишировала новую высылку дипломатов".

Напомним, что Норвегия недавно объявила персонами нон грата 15 российских дипломатов. Позже в Осло заявили, что дипломаты занимались радиоразведкой в стране.