Новые санкции против РФ и скандал с послом Китая: новости за выходные

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве. В то же время президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении РФ, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Более подробно о том, что произошло 22 и 23 апреля:

Война России против Украины: последние новости

Россия вечером 22 апреля атаковала ракетами Харьков и деревню Котляры Харьковского района. В результате обстрела повреждены дома и фабрика.

Украинские военные отразили 45 вражеских атак на востоке. При этом самые жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Российские оккупанты усилили обстрелы Херсонского и Бериславского районов из-за информации о возможном контрнаступлении украинских военных.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первый дивизион зенитно-ракетной системы Patriot уже заступил на боевое дежурство.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли массированный удар с четырех самолетов, сбросивших пять бомб под Херсоном. К счастью, обошлось без пострадавших.

Российские военные атаковали Никополь с помощью беспилотников в воскресенье, 23 апреля. В результате атаки пострадали среди мирных жителей.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва ответил на предложение посетить Украину. Сам он не приедет в Киев, но отправит своего спецпомощника

Украина нуждается в международной помощи в разминировании территорий, в том числе земель сельскохозяйственного назначения. Техника ускорит процесс разминирования и сохранит жизнь украинцев.

Санкции против России

Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Они касаются 40 физических и 382 юридических лиц.

Европейский союз намерен предложить запретить транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти сейчас ведут подготовку нескольких важных международных событий. Это поможет увеличить количество вооружений для военных.

Скандал с китайским послом во Франции

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе не знает географии, или же его позиция идет вопреки позиции Китая.

На скандальное заявление посла КНР также отреагировали в Литве, Латвии и Эстонии.

Российских журналистов не пустили в США

Соединенные Штаты не дали российским журналистам визы для сопровождения главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральную ассамблею ООН. В свою очередь Лавров в аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк отреагировал на решение властей США и подчеркнул, что он этого не забудет.