Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов и 11 БПЛА

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 187 080 солдат, 3 683 танка, 2 849 артиллерийских систем и 7 139 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 187 080 (+660) человек ликвидировано,

танков – 3 683 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 7 139 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2 849 (+12) ед,

РСЗО – 539 (+0) ед,

средств ПВО – 289 (+0) ед,

самолетов – 308 (+0) ед,

вертолетов – 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 413 (+11) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 753 (+23) ед,

специальной техники – 339 (+0) ед.

Данные уточняются.