"Нафтогаз" хочет привлечь ExxonMobil, Halliburton и Chevron, чтобы нарастить добычу газа

Государственный "Нафтогаз" провел переговоры с крупными американскими нефтяными группами ExxonMobil, Halliburton и Chevron по энергетическим проектам, прежде всего по добыче газа, в Украине.﻿ Об этом глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев рассказал Financial Times, сообщает Экономическая правда.

Переговоры с крупными американскими игроками на рынке ископаемого топлива являются частью стратегии по увеличению добычи газа, который, по мнению украинских чиновников, может помочь заменить российские поставки в Европу в ближайшие годы.

Чернышов рассказал, что в последние дни провел встречи в Вашингтоне с представителями Halliburton и ExxonMobil. По его словам, в январе он встречался с руководством Chevron.

"Мы понимаем, что частным компаниям довольно трудно работать во время войны" , - сказал он.

"Мы работаем над страховыми механизмами, чтобы защитить их капитал. Наверное, это займет некоторое время. Но мы не ждем - мы идем вперед" , - добавил глава "Нафтогаза".

Чернышов отметил, что в последние дни он также встретился с чиновниками Белого дома, членами Конгресса и сенаторами, пытаясь заручиться большей политической поддержкой для американских инвестиций в энергетический сектор Украины.

Украина давно подчеркивает перспективы увеличения добычи сланцевого газа и нетрадиционных источников энергии в Харьковской, Полтавской и Закарпатской областях. "Нафтогаз" заявил, что надеется воспользоваться американским опытом в бурении сланцевых скважин на суше, который сделал США крупнейшим в мире производителем нефти и газа.

"Нафтогаз" надеется вскоре подписать контракт с Halliburton, который поможет увеличить добычу до 13,5 млрд кубометров в этом году, что примерно на 1 млрд кубометров больше, чем в 2022 году. Чернышов сказал, что трудно взять на себя обязательства по долгосрочным целям добычи, пока не закончится война.

"Это очень много. И для того, чтобы достичь этого, нам может понадобиться серьезное расширение сервиса и технологические драйверы, которые Halliburton способна обеспечить" , - сказал Чернышов.

"Мы хотим, чтобы они значительно расширили [свое присутствие]" , - добавил он.

Переговоры с Exxon и Chevron, компаниями, которые пока не работают в Украине, находятся на ранней стадии, и для того, чтобы достичь результатов, понадобится больше времени. "Нафтогаз" заявляет, что он открыт к различным договоренностям.