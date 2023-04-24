Китай отреагировал на скандальное заявления своего посла о Крыме

В министерстве иностранных дел Китая отреагировали на заявления своего посла во Франции Лу Шайе, который сказал, что временно оккупированный Крым якобы "сначала принадлежал России"﻿. Об этом пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин сообщила на брифинге со ссылкой на Global Times, сообщает Деловая столица.

"Китай уважает суверенную независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы устава ООН…

После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, которые установили дипломатические отношения с соответствующими государствами" , — сказала Мао Нин.

Напомним, посол Китая Лю Шайе в интервью высказал мнение, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку не существует международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенной страны". Он также сказал, что вопрос территориальной принадлежности оккупированного РФ Крыма "зависит от того, как воспринимать проблему", и что полуостров "изначально принадлежал России".

Около 80 депутатов Европарламента направили письмо главе министерства иностранных дел Франции Катрин Колонни с призывом объявить персоной нон решетки посла Китая за его сомнения в суверенитете постсоветских государств и принадлежности Крыма Украине.

24 апреля посольство Китая во Франции удалило интервью со словами посла Лю Шая, заявившего о "непонятном" статусе постсоветских стран.