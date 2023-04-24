ГУР: Руководство РФ еще не задействовало около 120 тысяч мобилизованных

Россия не отправила в Украину еще около 120 тысяч мобилизованных из того количества, которое призвала ранее; некоторые из них просто не могут быть переброшены. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина.

"Интересный вопрос (сколько мобилизованных еще не переброшены в Украину - ред.). Из того количества, которое уже было тогда официально призвано – около 120 тысяч" , - заявил Буданов.

Он уточнил, что речь идет о "мобиках", которые находятся на территории России.

"Они не все могут быть переброшены, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери довольно значительные, этот некомплект кем-то надо компенсировать" , - отметил глава ГУР.

Буданов добавил, что ситуация с мобилизацией в России "движется нормально". По информации главы ГУР, в среднем в месяц оккупанты мобилизуют 20 тысяч. Он уточнил, что это обобщенная цифра