Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение РФ, чтобы вступить в НАТО

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила о том, что Украина якобы должна "получить разрешение" России по вступлению в НАТО.﻿ Об этом, со ссылкой на слова вице-спикера парламента Венгрии Доры Дуро в интервью российскому изданию "Известия", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пояснила представительница крайне правой венгерской партии "Наша Родина", "одобрение" со стороны России позволит Украине якобы вступить в НАТО без больших рисков для безопасности. Также она отметила, что "мы (Венгрия, - ред.) не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины".

"Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу... Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения" , - заявила она.

В частности Дуро раскритиковала Украину из-за якобы "притеснения" национальных меньшинств.