Курт Волкер: Путин действительно имеет проблемы со здоровьем

Российский диктатор Владимир Путин действительно болен, заявил бывший постоянный представитель США при НАТО и бывший специальный представитель правительства США по Украине Курт Волкер в интервью британскому таблоиду Daily Express, сообщает Новое время.

Daily Express отмечает, что Волкер не раз присутствовал на встречах с Путиным в должности спецпредставителя США при НАТО в 2008—2009 годах.

"Я действительно считаю, что у него определенные проблемы со здоровьем. Мне особенно запомнилось, как он сидел, накрытый пледом, на параде [вероятно, речь о 9 мая] в прошлом году… Это не человек, который сидел на лошади с голым торсом. В прошлом году у него явно были и, вероятно, продолжаются проблемы со здоровьем" , — сказал американский дипломат.

В интервью Волкер также заявил, что у главы кремлевского режима «очевидно геноцидный образ мышления», и тот не намерен прекращать войну, потому что считает, что «может победить».

"Это означает, что он должен быть побежден военным путем. Если это произойдет, я считаю, что это угрожает его положению в России" , — добавил он.

По мнению дипломата, «в случае поражения он [Путин] уничтожит свою страну, и я не думаю, что он это переживет».

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».﻿