Подоляк раскритиковал СМИ, которые сообщили о "юбилейных ударах" по России

В Офисе президента Украины раскритиковали публикацию в западных СМИ информации о подготовке Украиной ударов по российской территории в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

"Так вот, подобные публикации (в The Washington Post - ред.) с обязательной ссылкой на "анонимные источники" выполняют только одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина является неразумной, инфантильной и импульсивной страной, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие. Сознательно или бессознательно это делается - другой вопрос".

Подоляк добавил, что на самом деле Украина подходит к войне с "железной математической логикой".

"Нам нужны дальнобойные ракеты для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные виды авиации для защиты неба и уничтожения российских фортификационных сооружений. Это являются главными составляющими успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь" , - добавил он.

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