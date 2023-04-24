Зеленский: Украина освободила из плена за время войны более 2 тысяч человек

С начала полномасштабного вторжения России в Украину из плена было освобождено более 2 тысяч человек, из которых 140 — мирные жители, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Эстонии Кая Каллас.

"За это время мы освободили из плена 2238 человек... Из этих 2238 — 140 человек это гражданские. Работаем над освобождением как военных, так и гражданских" , — подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские кафиры удерживают в плену более 20 тыс. гражданских украинцев.