Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там отражены более 30 вражеских атак и продолжаются за Бахмут и Марьинку, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В течение суток противник нанес шесть ракетных и 47 авиационных ударов. россияне совершили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток были произведены обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Кучеровка, Шалыгино, Искрисковщина и Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелка, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Тополе, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Первомайское, Карловку и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка и Комар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополь Донецкой области, Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области и город Херсон.

Также Россия продолжает использовать гражданскую инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов в своих целях. Так, в Голубовке, Луганской области, российские оккупанты используют одну из школ как медицинский пункт для оказания медпомощи своим военнослужащим.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбиты два вражеских разведывательных БПЛА разных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника" , - сообщили в пресс-службе в Генштабе.

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