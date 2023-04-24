Литва выразила Китаю протест из-за заявления посла о постсоветских странах

Власти Литвы вызвали поверенного в делах посольства Китая в Вильнюсе Цю Байхуа в МИД. Ему выразили решительный протест против позиции, высказанной послом Китая во Франции, согласно которой так называемые "страны бывшего Советского Союза" не имеют фактического статуса в международном праве, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы.

МИД Литвы подчеркнул, что три страны Балтии были незаконно оккупированы.

"Закон не может родиться из беззакония - это принцип международного права, согласно которому окончание незаконной советской оккупации означает продолжение существования балтийской государственности" , - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что комментарий китайского посла является искажением истории стран Балтии и других государств.

"Оно также противоречит положениям Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Литовской Республикой, подписанного 14 сентября 1991 года" , - говорится в сообщении.

При этом в протесте Министерства иностранных дел Литвы также отмечается, что постановка послом Китая вопроса о принадлежности Крыма к Украине неприемлема.

"В 1991 году все международное сообщество, включая Китайскую Народную Республику, международно признало Украину с Крымом в качестве ее неотъемлемой части. Крым есть и всегда будет частью Украины" , - подчеркнули в МИД.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских республик. Также он заявил, что Крым был "российский поначалу".

Высказывания китайского дипломата подвергли резкой критике в Европе и Украине. После огласки в Китае удалили скандальное интервью и подчеркнули, что уважают суверенитет всех стран.

При этом в МИДе Франции и стран Балтии вызвали послов Китая, чтобы те объяснили позицию Пекина.